Исмаилов – о критике в адрес Fight Nights: «Я по факту говорил»

Средневес ММА Магомед Исмаилов объяснил, почему назвал AMC Fight Nights беспонтовой организацией. Напомним, что ранее Магомед дрался в этом промоушене.

«У них было правило – одна минута в партере. Почему его отменили? Им не понравилось, что я сказал беспонтовая организация. Они не хотят, чтобы я так говорил.

Почему они делают минуту в партере на профессиональной площадке ММА, которая достаточно долго на хорошем счету в России? Давайте минуту в стойке и будем в партер ложиться. Это же ММА.

Почему вы решаете, минута в стойке или партере? Только беспонтовая организация может такое сделать. Я по факту говорил», – сказал Исмаилов.

Гаджиев – о словах Исмаилова про AMC Fight Nights: «Зачем говорить «беспонтовая» про организацию, в которой ты проиграл нокаутом?»