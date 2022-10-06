Расул Мирзаев: «Мечтаю в ринге потанцевать с Мэнни Пакьяо»

Российский боец рассказал о боксере, с которым хотел бы подраться.

«Мечтаю в ринге потанцевать с Мэнни Пакьяо. Я считаю его крутым.

Сейчас много крутых боксеров, но в свое время он был более интересен, чем Флойд Мейвезер. Его техника мне напоминала работу Артуро Гатти. Бум-бум-бум, постоянно. Рубка, как я люблю», – сказал Мирзаев.

Пакьяо завершил карьеру после боя с Йорденисом Угасом в августе 2021 года. Филиппинец проиграл сопернику единогласным решением судей.

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