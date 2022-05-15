Сергей Ковалев: «После длительного перерыва было немного сложно, но я вернулся»

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал победу над Тервелом Пулевым.

«После длительного перерыва было немного сложно, но я вернулся. Теперь продолжу набирать форму. Отдохну недельку и возобновлю тренировки. Жду следующий бой.

Конечно, я переживал о том, как пройдет этот поединок. Я пропустил много времени, была большая пауза, а телу такой простой не пошел на пользу.

Теперь я хочу драться каждые 3-4 месяца. Думаю, следующий бой не будет сильно выше уровнем. Дайте мне еще один поединок, и я буду готов», – сказал Ковалев.

Ковалев победил Плева единогласным решением судей.

Сергей Ковалев победил Тервела Пулева единогласным решением судей