Промоутеры не заплатили Сергею Ковалеву в срок за победу над Пулевым

Российский экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев все еще не получил гонорар за бой против .

Напомним, что в ночь на 15 мая россиянин нанес первое поражение в карьере Пулеву, выиграв судейским решением.

За этот поединок Ковалев заработал 500 тысяч долларов, которые должны были выплатить на следующий день после боя, однако компания Triller попросила отсрочку до 31 мая, но и к этому сроку не рассчиталась с Ковалевым.

Сергей Ковалев получил $500 тысяч за победу над Пулевым

Сергей Ковалев: «После длительного перерыва было немного сложно, но я вернулся»