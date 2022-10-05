Эспен Лэдд подписала контракт с PFL после увольнения из UFC
Американский боец Эспен Лэдд анонсировала переход из UFC в PFL.
«Я очень благодарна PFL за предоставленную возможность. Мне нравится формат, в котором продвижение бойца в сезоне зависит от его талантов и заслуг.
И мне не терпится испытать себя в поединках с сильнейшими во всем мире представительницами полулегкой весовой категории», – написала Лэдд.
Лэдд провела в UFC шесть боев, одержав в них три победы.
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