Исмагулов не исключил уход из UFC: «Я знаю себе цену, мой гонорар должен вырасти в три раза»

Казахстанский легковес UFC Дамир Исмагулов заявил, что думает об уходе из промоушена после поединка против .

Этот бой будет последним по действующему контракту Исмагулова в UFC, и Дамир дал понять, что готов думать о продлении только на улучшенных условиях.

«Конечно, пояс UFC – это моя цель. Я думаю, после этого боя, в случае победы, определенная ясность будет. Я знаю, на что я способен.

Я мог бы забрать пояса в других организациях, менее известных, но где мой гонорар будет больше, где не будет так, что я весь свой гонорар спускаю на подготовку, а семье ничего не остается.

Я, если честно, устал так тренироваться. Я знаю себе цену и считаю, что мой гонорар должен вырасти в три раза», – заявил Исмагулов.

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