Мераб Двалишвили: «Уважаю Петра Яна, но когда он говорит чепуху, я буду отвечать»

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили прокомментировал свои высказывания в адрес бывшего чемпиона категории .

«Он действительно выигрывал бой, но сделал такое глупое движение, как этот удар коленом, и после этого странно отреагировал, типа «Я ничего не знал» или «Алджамейн – ссыкун». Но это ММА, где есть правила. Ну дайте тогда мне первому ударить по нему, и после этого мы продолжим бой. Конечно, такие удары дают эффект.

Это спорт, и Алджамейн Стерлинг в конце концов согласился дать ему реванш. Но многие люди писали Алджамейну и его семье после этого, обзывая его клоуном и посылая всякие смешные эмодзи. Они травили Алджамейна и получали от этого удовольствие, поэтому я отреагировал.

Если ты чемпион, то ты должен знать правила, а если ты не знаешь правила, то успокойся и дерись, но не веди такие разговоры. Второй бой все показал, и он его проиграл. Я понимаю, что он боец, он семьянин. Я это уважаю, но когда он говорит чепуху, я буду отвечать. Но теперь мне нет до него дела. Он не мой друг, в отличие от , и ему также нет дела до меня», – сказал Двалишвили.

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