Царукян – о решении судей в бою с Гамротом: «Меня объявляли: «Россия, Краснодар». Может, это повлияло»

Рейтинговый легковес UFC Арман Царукян не согласился с решением судей отдать победу Матеушу Гамроту.

«В течение боя я тоже довольно неплохо себя чувствовал, хотя это был мой первый мэйн-ивент. В целом было все хорошо, просто не повезло с судьями.

Может быть, из-за того, что объявляли «Россия, Краснодар». Возможно, это повлияло на их решение, оценки. Некоторые судьи писали, что меня обокрали, и я выиграл этот бой.

Но что сейчас делать? Обидно, что не мою руку подняли, но я знаю, что вернусь сильнее и с завтрашнего дня пойду на тренировку», – сказал Царукян.

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