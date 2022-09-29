Царукян про бой с Исмагуловым: «В отличие от остальных, я принимаю любой поединок, который мне предлагают»

Российско-армянский легковес UFC Арман Царукян прокомментировал анонс поединка с Дамиром Исмагуловым.

«Как обычно, бойцы из топ-10 не хотят драться со мной, а я не буду сидеть и ждать кого-то из этих парней.

В отличие от остальных, я принимаю любой бой, который мне предлагают. Не ищу легких поединков и буду и дальше драться с самыми сложными соперниками в дивизионе», – написал Царукян.

Бой Царукяна и Исмагулова должен состояться 17 декабря в Лас-Вегасе.

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