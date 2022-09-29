Царукян про бой с Исмагуловым: «В отличие от остальных, я принимаю любой поединок, который мне предлагают»

Российско-армянский легковес UFC Арман Царукян прокомментировал анонс поединка с Дамиром Исмагуловым.
«Как обычно, бойцы из топ-10 не хотят драться со мной, а я не буду сидеть и ждать кого-то из этих парней.
В отличие от остальных, я принимаю любой бой, который мне предлагают. Не ищу легких поединков и буду и дальше драться с самыми сложными соперниками в дивизионе», – написал Царукян.
Бой Царукяна и Исмагулова должен состояться 17 декабря в Лас-Вегасе.
Арман Царукян и Дамир Исмагулов могут подраться 17 декабря в Лас-Вегасе
Царукян – о беседе с Хабибом: «После боя пришел и поддержал меня»