Гаджиев рассчитывает, что Минеев проведет бой уже 18 ноября

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Владимир Минеев может провести еще один бой уже этой осенью, несмотря на получение повестки в связи с частичной мобилизацией в России.

«Я не силен в вопросах военной службы и всего, что с ней связано! А как представитель индустрии спорта я бы хотел, чтобы он оставался в нашем строю, и посмотрел бы его поединок по правилам кикбоксинга, который Федерация кикбоксинга России (ФКР) запланировала на 18 ноября.

После фееричного поединка с Эрко Джуном хочется посмотреть чего-нибудь зубодробительного. Благо и оппонент есть соответствующий! Фернандо Родригес, он же Санта Форте. Если вы еще не знаете этого парня – просто посмотрите бой с Гаджи Автоматом!» – написал Гаджиев.

Владимир Минеев: «Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Родину защищать нужно всегда, а не только там, куда идут многие из нас»

Владимир Минеев – о мобилизации: «Есть те, кто позорно убежали. Бог им судья»