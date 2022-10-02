Маккензи Дерн – о проигрыше Сяонань: «Должна была финишировать Ян. Такова была моя цель»

Американский боец минимального веса поделилась мыслями о поединке против Ян Сяонань. Напомним, что китаянка оказалась сильнее решением большинства судей.

«Я не сделала того, чтобы собиралась сделать. Должна была финишировать Янь, когда удалось перевести ее в партер. Такова была моя цель.

Уверена, что у меня лучшее джиу-джитсу в женском дивизионе. Было много возможностей финишировать ее, но она просто была лучше. Я просто не смогла финишировать ее», – сказала Маккензи.

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