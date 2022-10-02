Соннен предлагает организовать бой Джейка Пола и друга Конора

Бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что Джейку Полу стоит подумать о поединке против по правилам ММА.

«Думаю, что если Джейк Пол захочет подписать контракт с ММА-промоушеном, то все постараются заполучить его. Будет очень интересно узнать, кто выйдет победителем из этого соревнования между организациями.

Я считаю, что прямо сейчас идеальным соперником для Джейка будет Диллон Дэнис, у которого контракт с Bellator. Так что будет лидером в этой борьбе», – сказал Соннен.

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