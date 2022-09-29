Тренер Царукяна про бой с Исмагуловым: «Пока непонятно, где и как пройдет подготовка Армана. В стране такая заваруха...»

Сергей Торосян, тренер российско-армянского бойца UFC Армана Царукяна, прокомментировал организацию боя с Дамиром Исмагуловым.

— Пока непонятно, где и как пройдет подготовка Армана. В стране такая заваруха... Конечно, хотелось бы, чтобы он готовился здесь, и Арман тоже этого хочет. Но вопрос в том, сможет ли он потом выехать в США на бой, непонятно.

А так, конечно, бой он принял. Я так понимаю, Исмагулов принял бой быстрее Армана. Мы отказываться не собираемся. Если не нужен этот бой, то пожалуйста.

— Правда ли, что после боя с Гамротом никто из топ-15 не принял бой с Арманом?

— Да, устали уже всех вызывать, это уже похоже на какой-то трешток. Всем уже предложили, кому можно было предложить: кто был свободен, кто был занят, всем предложили.

Никто не захотел драться, поэтому, что уж, деремся со своим, получается. Просто Исмагулов не хочет простаивать, тем более для него тоже нет оппонента. Для его карьеры Арман – очень хороший вариант.

Бой Царукяна и Исмагулова состоится 17 декабря в Лас-Вегасе.

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