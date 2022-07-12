Рейтинги UFC: Физиев поднялся на 7-е место в дивизионе легковесов

UFC обновил рейтинги после воскресного турнира UFC Vegas 58.
Легковес из Азербайджана Рафаэль Физиев после победы над Рафаэлем Дос Аньосом занял седьмое место в рейтинге дивизиона, опередив Матеуша Гамрота и Тони Фергюсона. Арман Царукян замкнул топ-10.
В общем рейтинге P4P Макс Холлоуэй потерял две позиции и стал 10-м, Алджамейн Стерлинг опередил Дастина Порье и разместился на шестой позиции.
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