Рейтинги UFC: Физиев поднялся на 7-е место в дивизионе легковесов

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UFC обновил рейтинги после воскресного турнира UFC Vegas 58.

Легковес из Азербайджана Рафаэль Физиев после победы над Рафаэлем Дос Аньосом занял седьмое место в рейтинге дивизиона, опередив Матеуша Гамрота и Тони Фергюсона. Арман Царукян замкнул топ-10.

В общем рейтинге P4P Макс Холлоуэй потерял две позиции и стал 10-м, Алджамейн Стерлинг опередил Дастина Порье и разместился на шестой позиции.

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