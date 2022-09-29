Насурдин Имавов 14 января подерется с Келвином Гастелумом

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Келвин Гастелум Бокс/MMA/UFC

Французский боец UFC дагестанского происхождения Насурдин Имавов узнал имя следующего соперника.

Им станет американец Келвин Гастелум. Бой в среднем весе станет главным событием турнира UFC 14 января.

В сентября Имавов единогласным решением судей победил Хоакина Бакли. Гастелум идет на серии из двух поражений, в августе он проиграл Джареду Канноньеру решением судей.

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