Насурдин Имавов 14 января подерется с Келвином Гастелумом

Французский боец дагестанского происхождения Насурдин Имавов узнал имя следующего соперника.

Им станет американец . Бой в среднем весе станет главным событием турнира UFC 14 января.

В сентября Имавов единогласным решением судей победил Хоакина Бакли. Гастелум идет на серии из двух поражений, в августе он проиграл Джареду Канноньеру решением судей.

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