Промоутер Хрюнов: «Головкин заслужил прощальный бой в Москве или Казахстане. Соперником мог бы стать Мартин Мюррей»

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах провести поединок с участием Геннадия Головкина в России или в Казахстане.

«Что бы ни делал Головкин, я буду этому аплодировать и ждать с нетерпением. Например, прощальный бой в Москве или Казахстане — думаю, он заслужил несколько таких прощальных боев. У меня стоит в плане и мы обсуждали с руководством канала «РЕН ТВ» возможность проведения боя Геннадия Головкина в следующем году в России.

Соперник? Очевидно, что это не сильно важно. Я, честно, думал о Мартине Мюррее. Прямо в заголовке можете написать, что один из планов «Бойцовского клуба» — проведение боя Геннадия Головкина в России», — сказал Хрюнов.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Мексиканский боксер защищал пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

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