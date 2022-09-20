О’Мэлли – о подготовке к бою с Яном: «Я никогда не изучаю поединки соперников, но перед Петром я посмотрел много материалов»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Шон О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли рассказал, что углубился в изучение бойцовской техники Петра Яна, готовясь к бою с россиянином.

При этом О’Мэлли отметил, что ранее никогда не анализировал бои своих оппонентов.

«Я никогда не отсматриваю поединки своих соперников. Был только один раз, когда я перед встречей с Муньозом глянул его бой против Круза. 

Но перед предстоящей встречей с Яном я посмотрел гораздо больше материала. Я не прям сильно углублялся, но я глянул некоторые записи, которые мне прислали. И у нас чертовски хорошие спарринг-партнеры», – сказал Шон.

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