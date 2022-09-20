Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко, которому предстоит боксерский поединок против , заявил, что уверен в победе над «Рыжим Тарзаном».

«Я рад, что дождался этого противостояния. Я выйду и побью Дацика. Я наблюдал за твоей подготовкой и могу сказать, что ты сдал.

Раньше ты был лучше. Будешь лежать как пятиконечная звезда. У меня в абсолютно каждой команде есть свои люди», – сказал Емельяненко.

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