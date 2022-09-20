Шара Буллет – о гонорарах: «Что такое 30 млн рублей? Людям кажется, что это много. Но век спортсмена недолгий»

Топовый средневес AMC Fight Nights Шарабутдин Магомедов объяснил, почему не считает завышенными гонорары топовых российских бойцов.

«Да я вообще не понимаю зрителей. Они слышат такие цифры и удивляются чему-то. Мы бойцы, мы не футболисты.

Выходим бить друг друга, любой удар может оказаться последним. Мы очень рискуем в этих поединках. Тем более, Мага на вершине. Он добился этого, добился этих цифр.

Мне кажется, это не такие большие цифры. Что такое на сегодняшний день 30 миллионов? Людям кажется, что это много. Но они не понимают, что век спортсмена недолгий.

Нам стукнет 35-40 лет, а дальше надо семью кормить. То, что мы заработаем сегодня, прокормит нас завтра», – сказал Шара Буллет.

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