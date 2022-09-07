Официально: бой Джейка Пола и Андерсона Сильвы состоится в ночь на 30 октября

Компания Most Valuable Promotions анонсировала боксерский поединок между блогером Джейком Полом и легендой UFC Андерсоном Сильвой.

Вечер бокса состоится в ночь с 29 на 30 октября в Финиксе (Аризона), платные трансляции на турнир будет продавать Showtime.

Пол-младший провел на ринге пять поединков, выиграв все. Сильва после ухода из ММА дважды дрался по правилам бокса, оба раза оказавшись сильнее соперников.

Джейк Пол – о поражении Усмана: «Лол, «Дайте мне бой с Канело»

Майк Перри вызвал Джейка Пола: «Ты не хочешь со мной связываться, потому что я надеру тебе зад в любой день»