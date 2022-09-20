Нганну – о переговорах с UFC: «Я не собираюсь никуда уходить, но мне не приходило никаких предложений»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что промоушен пока не предложил ему новый контракт.

«Мой контрактный статус остается прежним, я не получал от UFC никаких предложений. Думаю, они не торопятся. Я тоже не тороплюсь.

Я не собираюсь никуда уходить, так что торопиться некуда. Конечно, я все еще заинтересован в поединке с Тайсоном Фьюри.

Чем бы это ни закончилось, возможность участия в боксерских матчах должна быть прописана в моем контракте», – сказал камерунец.

Сехудо – о Гане: «Сказал Джонсу, чтобы он остерегался этого парня»

Фрэнсис Нганну: «Нейт Диаз – свободный человек! Поздравляю»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные