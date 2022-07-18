Али Абдель-Азиз: «Когда Дариуш получит титульный бой? Когда ему будет 40?

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз недоволен тем, что топовый легковес UFC Бенеил Дариуш не дерется за титул.

Ранее стало известно, что вакантный титул в легком весе 22 октября подерутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.

«Бенеил заслуживает большого боя, все выбыли. Думаю, он может драться с Исламом за титул. Все держатся за свои рейтинги.

У Бенеила восемь побед подряд. Когда он получит титульный бой? Когда ему будет 40? Все эти парни, которые проигрывают, не должны отказываться от боев. Мы разберемся с этим», – пообещал Абдель-Азиз.

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