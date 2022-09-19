Александр Емельяненко выбрал себе прозвище Феникс

Российский боец Александр Емельяненко объявил в социальных сетях о результатах голосования по поводу своего прозвища.

Емельяненко заявил, что с явным преимуществом победил вариант «Феникс».

«Мне очень понравился этот вариант, всем спасибо за активное участие», – написал Емельяненко.

24 сентября Емельяненко проведет бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком на Hardcore Boxing.

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