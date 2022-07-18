Джейк Пол раскритиковал президента UFC за ситуацию с Нейтом Диазом: «Встань на колени и умоляй, старый ублюдок»

Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол не доволен позицией президента UFC Дэйны Уайта по поводу Нейта Диаза.
Ранее Диаз попросил UFC освободить его от контракта, но Уайт пообещал организовать американцу бой.
«Дана «Говнюк» Уайт унижает Нейта Диаса перед СМИ, а затем при личной встрече встает на колени, умоляя Нейта остаться в промоушене, чтобы они могли попытаться возродить Конора Макгрегора.
Встань на колени и умоляй, старый ублюдок», – написал Пол.
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