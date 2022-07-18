Джейк Пол раскритиковал президента UFC за ситуацию с Нейтом Диазом: «Встань на колени и умоляй, старый ублюдок»

Видеоблогер и начинающий боксер не доволен позицией президента UFC Дэйны Уайта по поводу .

Ранее Диаз попросил UFC освободить его от контракта, но Уайт пообещал организовать американцу бой.

«Дана «Говнюк» Уайт унижает Нейта Диаса перед СМИ, а затем при личной встрече встает на колени, умоляя Нейта остаться в промоушене, чтобы они могли попытаться возродить Конора Макгрегора.

Встань на колени и умоляй, старый ублюдок», – написал Пол.

Дэйна Уайт о поединке Нейта Диаса: «Мы не можем держать кого-то в заложниках»

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