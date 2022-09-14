Канело: «Оформить нокаут – моя цель в бою с Головкиным»

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе поделился ожиданиями от третьего боя с .

«Оформить нокаут – моя цель в этом бою, но я буду сосредоточен. Если нокаут придет, то хорошо. Если нет – то буду биться 12 раундов.

Я сконцентрирован на том, чтобы не совершить те же ошибки, но я люблю бокс так сильно, как и всегда. Конечно, мне немного пришлось сбросить мышечную массу, но во втором среднем весе я чувствую себя лучше всего.

Головкин все тот же боксер: он сильный, принимает удары и тяжело бьет», – сказал мексиканец.

Бой Канело и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Геннадий Головкин: «Самая большая слабость Канело – высокомерие, и оно наказуемо»

Головкин – о трилогии с Канело: «Это значит, что мы находимся на уровне легенд»