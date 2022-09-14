Канело: «Оформить нокаут – моя цель в бою с Головкиным»

Теги суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от третьего боя с Геннадием Головкиным.

«Оформить нокаут – моя цель в этом бою, но я буду сосредоточен. Если нокаут придет, то хорошо. Если нет – то буду биться 12 раундов.

Я сконцентрирован на том, чтобы не совершить те же ошибки, но я люблю бокс так сильно, как и всегда. Конечно, мне немного пришлось сбросить мышечную массу, но во втором среднем весе я чувствую себя лучше всего.

Головкин все тот же боксер: он сильный, принимает удары и тяжело бьет», – сказал мексиканец.

Бой Канело и Головкина состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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