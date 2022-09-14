Спарринг-партнер Усика о бое Головкин – Канело: «Один удар может решить все»

Казахстанский боксер супертяжелого веса, спарринг-партнер абсолютного чемпиона мира Александра Усика Нурсултан Аманжолов о бое Геннадия Головкина и Сауля Альвареса:

«Ничего не могу сказать про Геннадия Головкина и Канело, потому что я не знаю в каком состоянии они находятся, на каком уровне. В боксе нельзя делать прогнозы. Меня многие спрашивали, кто победит Усик или Джошуа, когда я тренировался вместе с Александром три месяца. И тогда я говорил, что не могу ответить, потому что это бокс – один удар может решить все».

Бой Головкин – Канело состоится рано утром 18 сентября.

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