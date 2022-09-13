Ли Цзиньлян: «Я выиграл бой с Даниэлем Родригесом. Хочу, чтобы судьи объяснили мне, почему я проиграл»

Китайский полусредневес UFC Ли Цзиньлян прокомментировал поражение Даниэлю Родригесу на UFC 279.

«Он хороший ударник. Мы посмотрели его бои и поняли, что он контрпанчер, поэтому я и не шел вперед, как это обычно делаю. Хотел, чтобы он сам шел на меня.

Конечно, я считаю, что выиграл бой. Когда Брюс Баффер объявил результат, я просто не мог поверить в происходящее. Это и так был ужасный матч-ап для меня, а результат омрачил все еще сильнее.

Я могу принять поражение, но, пожалуйста, назовите мне причины. Я хочу, чтобы судьи объяснили мне, почему я проиграл», – сказал Цзиньлян.

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