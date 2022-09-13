Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на анонс поединка с американцем Джамейном Ортисом.

«Я хочу посвятить этот бой всему моему украинскому народу. Я с гордостью ношу флаг каждый раз, когда выхожу на ринг. Я люблю свой вид спорта, и я так рад вернуться.

Моя цель – завоевать бесспорный титул чемпиона мира в легком весе, но я не отношусь к Джамейну Ортису легкомысленно.

Madison Square Garden и Hulu Theater в MSG были особенными местами в моей карьере, и я с нетерпением жду поединка, чтобы оставить еще больше замечательных воспоминаний», – сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко и Ортиса состоится 29 октября в Нью-Йорке.

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