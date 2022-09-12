Уоррен – о победе Фьюри над Кличко: «Тайсон сводил в школу бокса лучшего бойца поколения»

Теги Владимир Кличко тяжелый вес Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Со-промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен вспомнил о поединке между его подопечным и Владимиром Кличко. Бой состоялся в декабре 2015 года и завершился победой англичанина единогласным решением судей.

«Фьюри завоевал чемпионский титул. Он победил Владимира Кличко, который был лучшим бойцом своего поколения, перед глазами 50 тысяч зрителей. 

Фьюри сводил его в школу и отбил ему голову. Я привел Тайсона к титульному бою, но он вышел на него с другим промоутером. 

Я не думал, что он победит в Германии. Я считал, что он бы завоевал титул, если бы дрался с Кличко в Великобритании», – сказал Уоррен.

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