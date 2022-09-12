Кормье – о флэше Рогана с Чимаевым: «Мне нравится, что Джо задал ему сложные вопросы»

Бывший двойной чемпион и действующий комментатор боев промоушена оценил журналистскую работу Джо Рогана.

«Ди-Си» понравилось, как Роган в послематчевом интервью с задавал прямые вопросы о проваленной шведом весогонке.

«Я хочу немного больше знать о проблемах с весогонкой. В октагоне Чимаев сказал, что ее остановили официальные лица в ночь перед взвешиванием.

Тогда его перевес был меньше 3,4 кг. Мне нравится, что задал ему сложные вопросы. Чимаев пытался их избежать, утверждал, что не хочет говорить об этом.

Джо сказал: «Нет, тебе нужно рассказать об этом». Мне нравится, как Джо слегка загоняет в угол», – сказал Кормье.

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