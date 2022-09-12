Кормье – о флэше Рогана с Чимаевым: «Мне нравится, что Джо задал ему сложные вопросы»

Бывший двойной чемпион UFC и действующий комментатор боев промоушена Даниэль Кормье оценил журналистскую работу Джо Рогана.
«Ди-Си» понравилось, как Роган в послематчевом интервью с Хамзатом Чимаевым задавал прямые вопросы о проваленной шведом весогонке.
«Я хочу немного больше знать о проблемах с весогонкой. В октагоне Чимаев сказал, что ее остановили официальные лица в ночь перед взвешиванием.
Тогда его перевес был меньше 3,4 кг. Мне нравится, что Джо Роган задал ему сложные вопросы. Чимаев пытался их избежать, утверждал, что не хочет говорить об этом.
Джо сказал: «Нет, тебе нужно рассказать об этом». Мне нравится, как Джо слегка загоняет в угол», – сказал Кормье.
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