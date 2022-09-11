Тони Фергюсон: «Супербой – это то, что вы, ребята, хотели. И вы это получили. Четыре раунда чертовой бойни»

Американский боец UFC Тони Фергюсон дал комментарий Джо Рогану после поражения от на UFC 279.

«Это было дико. Я собирался быть настоящим в клетке. Для меня было честью прийти сюда и сражаться за вас, фанаты. Это дерьмо было забавным.

Две легенды боев. У нас получился супербой — это то, что вы, ребята, хотели. И вы это получили. У вас есть четыре раунда чертовой бойни. Я, черт возьми, вернулся.

Нужно исправить некоторые ошибки. Я люблю свою команду, и привет моей жене, у нас 10-летний юбилей.

Мой ребенок пропустил свой первый бейсбольный матч. Мне много чего нужно наверстать, а я здесь, чтобы вернуться», – сказал Фергюсон.

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