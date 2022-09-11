UFC анонсировал бой Порье – Чендлер 13 ноября в Нью-Йорке

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер UFC 281 Бокс/MMA/UFC

Поединок топовых легковесов Дастина Порье и Майкла Чендлера состоится 13 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке.

Главным событием турнира станет бой чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.

Порье в последний раз дрался в декабре 2021-го, проиграв сабмишеном Чарльзу Оливейре.

Чендлер в мае этого нокаутировал во втором раунде Тони Фергюсона.

Хабиб: «Ни Диаз, ни Фергюсон, ни Конор, ни Порье никогда уже не будут чемпионами»

Майкл Чендлер: «Сейчас правильное время для меня, чтобы драться с Порье, и плохое – для него»

 

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