UFC анонсировал бой Порье – Чендлер 13 ноября в Нью-Йорке

Поединок топовых легковесов и состоится 13 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке.

Главным событием турнира станет бой чемпиона среднего дивизиона Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.

Порье в последний раз дрался в декабре 2021-го, проиграв сабмишеном Чарльзу Оливейре.

Чендлер в мае этого нокаутировал во втором раунде Тони Фергюсона.

Хабиб: «Ни Диаз, ни Фергюсон, ни Конор, ни Порье никогда уже не будут чемпионами»

Майкл Чендлер: «Сейчас правильное время для меня, чтобы драться с Порье, и плохое – для него»