Майкл Чендлер: «Сейчас правильное время для меня, чтобы драться с Порье, и плохое – для него»

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Экс-претендент на титул UFC в легком дивизионе Майкл Чендлер считает, что противостояние с Дастином Порье идеально подходит для возвращения в титульную гонку.

«Думаю, что Порье – один из лучших в мире. Но у него есть парочка боев против Контора, немного денег на счете, он стареет и с трудом гоняет вес, из-за чего говорит о переходе в полусредний дивизион.

Это все признаки того, что сейчас правильное время для меня, чтобы драться с ним, и плохое для него. Это не неуважение к нему, я хочу с ним соревноваться. Я буду драться с любым из топ-5, кто поможет мне получить титульник», – сказал Чендлер.

В последнем бою Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона.

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