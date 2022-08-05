Порье предложил Чендлеру подраться пять раундов на UFC 281

Поединок между легковесами и может пройти в формате пяти раундов.

Ранее сообщалось, что бой между американцами может состояться 12 ноября на турнире 281 в Нью-Йорке.

«Пять раундов. Не могу дождаться, когда снова окажусь в эпицентре бури. Все или ничего», – написал Порье в соцсетях.

В последнем поединке Порье проиграл Чарльзу Оливейре сабмишеном во втором раунде, а Чендлер победил Тони Фергюсона нокаутом во втором раунде.

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