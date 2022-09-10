Тони Фергюсон: «Я пришел, чтобы спасти UFC 279, потому что у них не лучшим образом идут продажи»

Ветеран UFC Тони Фергюсон высказался о изменениях в мейн-карде турнира UFC 279. Изначально «Эль-Кукуй» должен был драться против китайца Ли Цзинляна, однако из-за проваленного взвешивания новым соперником американца стал .

«Я пришел, чтобы спасти UFC 279, потому что у них не лучшим образом идут продажи. Это Хамзат против Диаза, и вам, фанатам, должно быть стыдно за себя. Им пришлось пригласить чемпиона, чтобы увеличить продажи билетов», – сказал Фергюсон.

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