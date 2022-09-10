Холланд – о бое с Чимаевым: «Я нихрена не умею бороться, но рад, что мне хорошо заплатят»

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Полусредневес UFC Кевин Холланд высказался о поединке против Хамзата Чимаева, который пройдет в мейн-карде турнира UFC 279 в ночь на 11 сентября.

«Мои родственники нервничают, они понимают, что я ни хрена не умею бороться. Но я рад, поскольку я знаю, что мне хорошо заплатят.

Давайте сделаем это. Я никогда не проявлял интерес к поединку с ним, но промоушену нужен был кто-то на замену.

Я тот парень, который готов драться в любом месте и в любое время. Я новый Ковбой Серроне», – сказал Холланд.

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