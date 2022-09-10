Дэйна Уайт – об изменившемся мейн-карде UFC 279: «Фанаты всегда хотели бой Диаза и Фергюсона»

Президент UFC Дэйна Уайт выступил с заявлением после изменений в главном карде турнира UFC 279.
Изначально в главном событии должен был пройти бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза, однако швед чеченского происхождения не уложился в лимит полусреднего веса.
Его заменил Тони Фергюсон, а сам «Борз» подерется с Кевином Холландом в промежуточном весе.
«Очевидно, если что-то происходит, то у вас должен быть парень на замену, который тренировался и готов драться.
Конечно, всегда очень сложно уговорить бойцов на смену соперника, но сегодня нам это удалось. Все поединки в главном карде состоятся.
Фанаты всегда хотели увидеть бой Нейта Диаза и Тони Фергюсона. Парни подерутся сейчас, прежде чем Нейт покинет UFC.
Буквально еще вчера Чимаев и Холланд выясняли отношения между собой, теперь им предоставлена возможность сделать это официально, в клетке», – сказал Уайт.
Диаз – о смене соперника: «Сучка Хабиб боялся Фергюсона так же, как засранец Чимаев боится меня»
Диаз недоволен сменой соперника: «Это полный бардак. Это чертовски раздражает. Я даже не знаю, как драться с Фергюсоном»