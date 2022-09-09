Шамиль Завуров считает постановкой драку Чимаева и Диаза: «Вы видели, как там кто-то дерется?»

Президент Eagle FC Шамиль Завуров прокомментировал потасовку между командами и перед пресс-конференцией UFC 279.

«Пока мы не увидим реальное видео того, как все это происходило... Пока об этом только говорят. Вы видели, как там кто-то дерется? Например, я этого не видел.

Когда дерутся пять на пять, всегда есть человек, который снимает на телефон. Здесь дрались 100 человек, и никто не снял видео и никуда его не закинул? Это же смешно. Я думаю, это просто какая-то игра.

Диаз даже не соперник Хамзату. Чтобы организовать и раскрутить такой бой, им нужно было что-то придумать. Когда мы видим конкурентные бои, люди ждут, кто выиграет. А здесь всем понятно, что Хамзат может его повалить и он никогда не встанет из партера. Даже не обязательно драться с ним в стойке. Хамзат сможет его и в стойке перебить.

Мы должны посмотреть видео. Всегда, когда происходили конфликты с Диазом или Хабибом, сразу же появлялось множество видео с разных ракурсов. А здесь дрались 100 человек, и ни один даже не вытащил телефон», – считает Завуров.

Бой Чимаева и Диаза состоится в ночь с 10 на 11 сентября в Лас-Вегасе.

Камил Гаджиев про потасовку Чимаева и Диаза: «Прошли по грани»

Пресс-конференция UFC 279 отменена из-за потасовки команд Чимаева и Диаза. В драке участвовало 100 человек