Камил Гаджиев про потасовку Чимаева и Диаза: «Прошли по грани»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал стычку и перед пресс-конференцией UFC 279.

«Пострадавших нет? Нет. Заявлений нет? Нет. Да, прошли по краешку, но сейчас им говорить так не делать - это демотивировать всех в лиге, кто что-то собирается качать.

Дэйна Уайт, учитывая его колоссальный опыт, давно во всем разобрался, и он совершенно точно знает, что делать в таких ситуациях, и его спортсмены тоже понимают, где можно, а где нельзя. По сути, по грани они и прошли.

Все, что находится за рамками уголовного кодекса, недопустимо. Если спортсмены между собой разбираются и при этом не нарушают закон, у меня к ним нет вопросов.

Иначе мне придется в каждый их конфликт влезать, устанавливать рамки, и кто-то в эти рамки в один прекрасный момент не впишется, но этого не поймет.

Сложно самому не перейти эту грань. Критерий один: либо вы все делаете по закону, либо добро пожаловать на выход», – сказал Гаджиев.

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