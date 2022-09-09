«Странно, я ничего не почувствовал». Холланд получил ногой в грудь от Чимаева в стычке перед UFC 279

Стали известны подробности потасовки в преддверии пресс-конференции 279, в которой по разным данным участвовало 100 человек из команд Хамзата Чимаева и .

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что стычку спровоцировал Чимаев, который ударил ногой в грудь американского бойца Кевина Холланда.

«Странно, я ничего не почувствовал. UFC, пожалуйста, засчитайте это Чимаеву как неудачную попытку в статистике», – написал Холланд в социальной сети.

Несмотря на отмену пресс-конференции, UFC 279 состоится в ночь с 10 на 11 сентября. Чимаев и Диаз возглавят ивент, Холланд подерется в мейн-карде с Даниэлем Родригесом.

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