«Странно, я ничего не почувствовал». Холланд получил ногой в грудь от Чимаева в стычке перед UFC 279

Теги UFC MMA Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Чимаев - Диаз Бокс/MMA/UFC

Стали известны подробности потасовки в преддверии пресс-конференции UFC 279, в которой по разным данным участвовало 100 человек из команд Хамзата Чимаева и Нейта Диаза.

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что стычку спровоцировал Чимаев, который ударил ногой в грудь американского бойца Кевина Холланда.

«Странно, я ничего не почувствовал. UFC, пожалуйста, засчитайте это Чимаеву как неудачную попытку в статистике», – написал Холланд в социальной сети.

Несмотря на отмену пресс-конференции, UFC 279 состоится в ночь с 10 на 11 сентября. Чимаев и Диаз возглавят ивент, Холланд подерется в мейн-карде с Даниэлем Родригесом.

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