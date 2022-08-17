Дэйна Уайт может дать Диазу титульник в случае победы над Чимаевым

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Нейт Диаз станет одним из претендентов на бой за титул в полусреднем весе, если американец одолеет .

«Очевидно, если Нейт побьет Хамзата, третьего номера в мире, мы будем обязаны рассмотреть кандидатуру Нейта.

Все те, кто считает, что такой стойкий ветеран, как Нейт Диаз, не может выиграть этот бой, просто безумны, потому что все возможно. Если бой перевалит за два раунда, он станет еще более интересным», – сказал Уайт.

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