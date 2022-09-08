Во сколько UFC 279 Чимаев — Диаз: когда, во сколько, время начала основного карда 11 сентября

Ночью 11 сентября 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 279, который будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии пройдет бой в полусреднем весе между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

Хамзат Чимаев — шведский боец смешанного стиля (полусредний вес). В течение 4 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а на данный момент в его активе 11 побед и ни единого проигрыша. Сейчас он находится на 3 строчке рейтинга UFC в полусреднем весе. Предыдущая схватка бойца состоялась 9 апреля этого года, его противником был Гилберт Бёрнс. В этом бою Хамзат Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Нейт Диаз — американский боец смешанных единоборств, выступающий в полусреднем весе. Свою карьеру профессионального бойца он начал 17 лет назад, за это время на счету спортсмена 20 побед и 13поражений. Его крайний бой был проведен 12 июня прошлого года против Леона Эдвардса. В этой схватке Нейт Диаз потерпел поражение единогласным решением судей.

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