Чейл Соннен про бой Фергюсон – Цзиньлян: «Мне это не нравится»

Ветеран ММА Чейл Соннен отреагировал на организацию боя между и Ли Цзиньляном.

«Мне это не нравится. Теперь мы возвращаем Фергюсона. Это отличная история, он остается в UFC, и вы даете ему «Лича» Цзиньляна? Я не знаю, это его прозвище или настоящее имя.

Если Тони победит, то здорово: он получит еще один бой и продолжит карьеру. Но если победит «Лич»? Нет, мне это не нравится», – сказал Соннен.

Бой Фергюсона и Цзиньляна состоится 11 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

Официально: Бой Фергюсон – Ли Цзиньлян состоится 11 сентября на UFC 279

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