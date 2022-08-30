Ли Цзиньлян: «Люди забывают, кто такой Тони Фергюсон. Все забыли про лица, которые он рассекал»

Китайский полусредневес UFC Ли Цзиньлян поделился ожиданиями от боя с , который состоится 11 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе.

«Люди забывают, кто такой Тони Фергюсон. Все забыли про лица, которые он рассекал. Забыли тех классных бойцов, которых он побеждал приемами.

Пока не подерешься с таким парнем, то не узнаешь, как тяжело даются бои с «Эль Кукуем». Его нельзя недооценивать и отказывать ему в уважении.

У него странный стиль, но у меня тоже. В нашем поединке есть смысл. Он принял правильное решение», – считает Цзиньлян.

Чейл Соннен про бой Фергюсон – Цзиньлян: «Мне это не нравится»

Официально: Бой Фергюсон – Ли Цзиньлян состоится 11 сентября на UFC 279