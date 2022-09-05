Имавов вызвал на бой Косту: «Смотрел его бой с Рокхолдом и не увидел ничего особенного»

Французский боец дагестанского происхождения Насурдин Имавов назвал желаемого соперника после победы над Хоакином Бакли на турнире UFC в Париже.
«Мне нужно восстановиться, у меня есть несколько травм. Возможно, потребуется операция.
Как я уже говорил, мне бы хотелось сразиться с парнем из первой пятерки или топ-10, почему бы мне не встретиться с Пауло Костой?
Это будет совершенно другой вызов. Я смотрел его бой с Люком Рокхолдом и не увидел ничего особенного. Они оба устали.
Думаю, это будет хороший вариант для меня», – сказал Имавов.
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