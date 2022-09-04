Сирил Ган: «Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!»

Французский тяжеловес UFC Сирил Ган прокомментировал победу над Таем Туивасой на турнире в Париже.
«Тай тяжело попал по мне, выключил мне свет, но я должен быть воином и должен подниматься.
Я встал и забрал победу. Дайте аплодисментов Таю, он просто невероятный боец!
Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» – сказал Ган после боя.
Ган нокаутировал Туивасу в третьем раунде.
Видео нокаута в бою Сирил Ган – Тай Туиваса на UFC в Париже
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