Сирил Ган: «Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!»

Французский тяжеловес UFC Сирил Ган прокомментировал победу над на турнире в Париже.

«Тай тяжело попал по мне, выключил мне свет, но я должен быть воином и должен подниматься.

Я встал и забрал победу. Дайте аплодисментов Таю, он просто невероятный боец!

, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» – сказал Ган после боя.

Ган нокаутировал Туивасу в третьем раунде.

Видео нокаута в бою Сирил Ган – Тай Туиваса на UFC в Париже

UFC Париж: Ган нокаутировал Туивасу, Уиттакер победил Веттори и другие бои