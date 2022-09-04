Сирил Ган: «Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA тяжелый вес (MMA) Тай Туиваса UFC Fight Night Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Французский тяжеловес UFC Сирил Ган прокомментировал победу над Таем Туивасой на турнире в Париже.

«Тай тяжело попал по мне, выключил мне свет, но я должен быть воином и должен подниматься.

Я встал и забрал победу. Дайте аплодисментов Таю, он просто невероятный боец!

Дэйна Уайт, пожалуйста, дай мне бой за пояс!» – сказал Ган после боя.

Ган нокаутировал Туивасу в третьем раунде.

Видео нокаута в бою Сирил Ган – Тай Туиваса на UFC в Париже

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