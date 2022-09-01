Уиттакер про бой с Веттори: «Марвин попытается идти вперед, и задаст высокий темп»

Бывший чемпион UFС в среднем весе поделился ожиданиями от боя с Марвином Веттори.

«Веттори – разносторонний и крепкий боец, который всегда находится в хорошей форме. Он точно устроит хороший бой: попытается идти вперед, и задаст высокий темп. Он добился успеха в этом в своей карьере.

Мои лучшие годы приближаются. Я чувствую, что только сейчас вышел на пиковую форму. Нет сомнений, что меня ждут только лучшие бои.

Моя семья – это моя мотивация. Они самый большой двигатель и причина, по которой я потею и истекаю кровью. Я борюсь за что-то, что больше чем я сам», – сказал Уиттакер.

Бой Уиттакера и Веттори станет главным событием 209, который состоится 3 сентября в Париже.

Уиттакер – о возможном переходе в полутяжи: «Если я решусь, то останусь там навсегда, не хочу быть толстым средневесом»

Уиттакер – о бое с Веттори: «Я хочу его бить так сильно, как только смогу»