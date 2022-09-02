Веттори – о Чимаеве: «Я – криптонит для него. Хамзат не сможет избить меня»

Топовый средневес UFC Марвин Веттори заявил, что хочет подраться против проспекта полусреднего веса .

Итальянец уверен, что стилистически он очень неудобен для непобежденного шведа чеченского происхождения.

«Честно, я его криптонит. Я очень плохой бой для него, потому что он любит избивать людей, но меня он определенно не сможет избить.

Мне бы хотелось провести этот поединок как-нибудь потом. Но, думаю, Хамзат останется в полусреднем весе», – сказал Веттори.

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