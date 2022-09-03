Усман ответил на обвинения в употреблении допинга: «У меня были соперники, которые занимались этим, но сам я никогда этого не делал»

Бывший чемпион в полусреднем весе отреагировал на обвинения в употреблении допинга.

Нигерийца подозревают из-за шрамов на животе.

«Люди все время обвиняют меня, потому что я никогда толком не рассказывал свою историю. Они говорят про следы на моем животе, где у меня пять шрамов, похожих на ожоги, и подвели под это целую теорию, которая ранит мои чувства.

Вот вам настоящая история, которую я стеснялся рассказывать. На первом курсе колледжа у меня появились бородавки на руках и животе, а я всегда был очень чистоплотным человеком, который принимал душ сразу после тренировки.

Я стал расчесывать эти бородавки, они начали кровить, и я понял, что это ненормально. Мне запретили отдирать корку. Сказали, что все должно само отвалиться, но моя тупая голова не давала рукам покоя, и я их отдирал.

Теперь у меня следы на животе, и люди обвиняют меня в употреблении допинга, хотя я никогда даже не думал об этом. У меня были соперники, которые занимались этим, но сам я никогда этого не делал», – сказал Усман.

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