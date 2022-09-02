Туиваса – о бое с Ганом: «Если я хорошо попаду – Ган упадет. Таков план»

Топовый тяжеловес UFC Тай Туиваса поделился ожиданиями от поединка против , который 3 сентября возглавит парижский турнир UFC Fight Night.

«Я знаю, что у Гана отличные навыки и, может быть, он даже лучше меня. Но когда я просыпаюсь утром, я чувствую, что готов к этому бою.

Посмотрим, кто из нас выйдет драться. Один удар может потушить свет кому угодно. Это касается и меня тоже. Если я хорошо попаду – Ган упадет. Таков план», – сказал Туиваса.

Тай Туиваса: «Собираюсь прикусить свою капу и идти вперед в бою с Ганом»

Сирил Ган: «Туиваса сказал, что испортит мне вечеринку на турнире в Париже. Пусть не беспокоится, победа будет за мной»